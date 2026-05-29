Очаква се канадец да се признае за виновен в подпомагането на 14 самоубийства

Очаква се днес канадецът Кенет Лоу да се признае за виновен по обвинение, че е продавал онлайн вещества, с които хора са сложили край на живота си, съобщи Асошиейтед прес, като цитира неговия адвокат. Повдигнати са му 14 обвинения за подтикване или подпомагане на самоубийство. Присъдата ще бъде произнесена по-късно.

Канадската прокуратура ще оттегли 14-те обвинения в убийство в замяна на признаването на вината, добави адвокатът на Лоу - Матю Гурлей.

Полицията в Канада и в други държави разследва над 100 самоубийства, свързвани с Лоу. Всички обвинения срещу него в канадския съд са за 14 души от Онтарио на възраст между 16 и 36 години.

Според канадската полиция Лоу, който живее в района на Торонто, е използвал няколко сайта, за да рекламира и продава натриев нитрит — вещество, използвано при обработка на месо, което може да бъде смъртоносно при поглъщане.

Смята се, че Лоу е изпратил поне 1200 пратки в над 40 държави, като около 160 от тях са били до адреси в Канада. Той е в ареста от май 2023 г., когато е задържан в дома си в Мисисага, провинция Онтарио.

Властите в САЩ, Великобритания, Италия, Австралия и Нова Зеландия също водят разследвания. През 2023 г. британската полиция е проверявала смъртта на 88 души, закупили продукти от канадски сайтове, за които се твърди, че предлагат смъртоносни вещества на хора, изложени на риск от самонараняване.

В Канада наказанието за подпомагане на самоубийство може да достигне 14 години затвор, докато присъдата за предумишлено убийство може да бъде доживотна, като обвиняемият няма право на условно освобождаване, преди да изтекат 25 години.

Съдебен лекар в Нова Зеландия е установил, че четирима души, които са се самоубили в страната, са поръчали онлайн продукти от бизнес, свързан с Лоу. Дейността му обаче била извън юрисдикцията на новозеландските съдилища, съобщава БТА.

Канадският закон забранява препоръчването на самоубийство, въпреки че асистираното самоубийство е законно в Канада от 2016 г. за хора над 18 години. Всеки пълнолетен с тежко заболяване или увреждане може да поиска помощ при прекратяване на живота си, но помощта трябва да бъде предоставена от лекар.