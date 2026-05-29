Белгийският парламент одобри спорни реформи, свързани със заплатите и пенсиите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парламентът на Белгия одобри късно снощи пакет от бюджетни мерки, включително спорното предложение, което ограничава автоматичното индексиране на заплатите, пенсиите и социалните обезщетения за част от населението, съобщи агенция Белга, цитирана от БТА.

Правителството на премиера Барт де Вевер аргументира реформата с необходимостта от овладяване на бюджетния дефицит и гарантиране на дългосрочната устойчивост на пенсионната система.

Белгия традиционно прилага система за автоматично индексиране, при която заплатите, пенсиите и социалните плащания се увеличават в съответствие с инфлацията. Съгласно приетите промени обаче хората с по-високи доходи ще продължат да получават индексация, но в по-малък размер.

Парламентът прие и мащабна пенсионна реформа, която ще влезе в сила през 2027 г. Основните промени предвиждат намалени пенсии за хора, които се пенсионират по-рано без достатъчно натрупан трудов стаж, както и финансови бонуси за работещите след достигане на пенсионна възраст.

Законодателният пакет включва още повишаване на акцизите върху природния газ и отоплителното гориво, намаляване на акцизите върху електроенергията и увеличение на данъка върху самолетните пътувания. Предвидени са също по-високо облагане на инвестиционни сметки и временни енергийни мерки за следващите три месеца, включително стимули за работодатели да увеличат компенсациите за служители, които използват автомобил за пътуване до работа.

Законът може да влезе в сила още на 1 юни, ако бъде подписан от краля и публикуван навреме в официалния държавен вестник.

Реформите предизвикаха разделение между работодателските организации и синдикатите.

Някои работодателски асоциации подкрепиха пенсионната реформа като необходима за финансовата устойчивост на системата. В същото време те разкритикуваха автоматичното индексиране социалните плащания, определяйки го като скрито данъчно увеличение за бизнеса.

Синдикалните организации се противопоставиха остро както на ограниченията върху индексацията, така и на пенсионните промени. Те обявиха намерение да оспорят закона пред Конституционния съд на Белгия, аргументирайки се, че новите правила засягат непропорционално жените, работещите на непълно работно време и хората с прекъсвания в трудовата си кариера.