Опозицията във Венецуела предлага да има нови президентски избори

Основният опозиционен блок във Венецуела и неговите лидери Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес Урутия предложиха "сериозни, твърди и отговорни" политически преговори с правителството на изпълняващия длъжността президент Делси Родригес, които да се водят с подкрепата на САЩ, за да бъде възстановена демокрацията в страната, съобщи агенция ЕФЕ.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, опозицията посочва, че преговорите трябва да бъдат водени от Мария Корина Мачадо и да се съсредоточат върху организирането на "свободни, прозрачни и суверенни президентски избори" под международно наблюдение.

През декември 2025 г. Мачадо спечели Нобеловата награда за мир, пише БТА.

Сред основните искания на опозицията са създаването на нов Национален избирателен съвет на Венецуела с независими членове и изготвянето на ясен и проверим изборен график.

Опозиционният блок настоява също за освобождаването на всички политически затворници, както цивилни, така и военни, гаранции за безопасното завръщане на изгнаниците и нормализиране на политическото пространство чрез разформироване на репресивните структури и въоръжените групировки. Опозицията призова за "нормализиране на гражданското и политическото пространство".

В документа се предлага и създаването на широко национално споразумение с участието на политически партии, граждански организации, професионални съюзи, църкви, университети, бизнес среди, младежки и женски организации, както и представители на венецуелската диаспора. Според опозицията подобно споразумение би създало основата за демократично управление, икономическо възстановяване и национално помирение.

"Демократичният преход изисква единство и визия за държавата", се казва в изявлението, което подкрепя и плана от три етапа за Венецуела - стабилизация, възстановяване и преход, предложен от САЩ.

Документът е наречен "Панамски манифест", тъй като е изготвен след среща на опозиционни лидери в Панама през изминалия уикенд.

На пресконференция в събота Мария Корина Мачадо заяви, че възнамерява да се кандидатира на бъдещи "свободни и честни" президентски избори и подчерта, че отстраняването на Делси Родригес от власт е неизбежно.

Родригес пое поста на изпълняващ длъжността президент след задържането на Николас Мадуро от американските сили през януари.