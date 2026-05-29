ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайки спряха сестри Стоеви на турнир с награден ...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22938919 www.24chasa.bg

Марк Рюте след инцидента с дрон: НАТО има готовност да защити всяка педя от територията си

904
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте СНИМКА: X/@BharatPatriot1

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи в пост в социалните мрежи, че е разговарял с румънските власти заради снощния инцидент с руски дрон и е потвърдил, че алиансът е в готовност да защити всяка педя от своята територия.

Безотговорното руско поведение създава опасност за всички, Русия за пореден път показа, че отраженията от незаконното й военно нападение срещу Украйна не признават граници, добавя Рюте. Руската война трябва да бъде прекратена, ще продължим подкрепата си за отбраната на Украйна, написа той, цитиран от БТА.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази пълна съпричастност и подкрепа към Румъния. Също в пост в социалните мрежи той определя руските действия като "безотговорни". Осъждам възможно най-решително това нарушение на румънското въздушно пространство и на международното право, добавя той. ЕС е единен в увеличаването на натиска над Русия чрез санкции и с укрепване на способностите за отбрана, особено по източните граници, пише Коща.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас написа пост, в който определи случая в Румъния като ярко и тежко нарушение на суверенитета на страната и на европейското въздушно пространство. Отдавна Русия спря да признава границите и не може да остане ненаказана за нарушенията на въздушното пространство над Европа, допълва тя.

Както БТА съобщи, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи случая в Румъния като поредното "преминаване на границата" от страна на Русия. Тя припомни, че ЕС продължава подготовката за допълнително разширяване на санкциите срещу Москва.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте СНИМКА: X/@BharatPatriot1

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание