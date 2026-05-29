Марк Рюте след инцидента с дрон: НАТО има готовност да защити всяка педя от територията си

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи в пост в социалните мрежи, че е разговарял с румънските власти заради снощния инцидент с руски дрон и е потвърдил, че алиансът е в готовност да защити всяка педя от своята територия.

Безотговорното руско поведение създава опасност за всички, Русия за пореден път показа, че отраженията от незаконното й военно нападение срещу Украйна не признават граници, добавя Рюте. Руската война трябва да бъде прекратена, ще продължим подкрепата си за отбраната на Украйна, написа той, цитиран от БТА.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази пълна съпричастност и подкрепа към Румъния. Също в пост в социалните мрежи той определя руските действия като "безотговорни". Осъждам възможно най-решително това нарушение на румънското въздушно пространство и на международното право, добавя той. ЕС е единен в увеличаването на натиска над Русия чрез санкции и с укрепване на способностите за отбрана, особено по източните граници, пише Коща.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас написа пост, в който определи случая в Румъния като ярко и тежко нарушение на суверенитета на страната и на европейското въздушно пространство. Отдавна Русия спря да признава границите и не може да остане ненаказана за нарушенията на въздушното пространство над Европа, допълва тя.

Както БТА съобщи, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи случая в Румъния като поредното "преминаване на границата" от страна на Русия. Тя припомни, че ЕС продължава подготовката за допълнително разширяване на санкциите срещу Москва.