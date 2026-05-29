Кремъл: ЕС е страна в конфликта и не може да претендира за посредник в преговорите с Киев

Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: twitter/ @nxt888

Европейският съюз е страна в руско-украинския конфликт и не може да претендира за ролята на посредник в преговорите между Москва и Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и БТА.

"Понастоящем Европа е страна в конфликта с подкрепата си за Украйна. Не забравяйте, че европейското оръжие стреля непосредствено по нас и е невъзможно да пренебрегнем този факт. Ето защо предвид тези обстоятелства Европа не може да претендира за ролята на посредник", изтъкна Песков.

По мнението на говорителя на Кремъл самият факт, че Европейският съюз се опитва да намери представител, който да води преговорите с Русия е положителен.

"Най-голямата глупост, която вършат европейците и представителите на Брюксел е напълно да се откажат от всякакъв диалог с Русия. Но е невъзможно да се обсъждат и разрешават проблеми без диалог", отбеляза Песков.

Той допълни, че на този етап не е предложен конкретен представител на ЕС за участие в евентуални мирни преговори между Русия и Украйна.

Песков посочи също, че Кремъл оценява позитивно изявлението на новия унгарски премиер Петер Мадяр, който посочи, че Унгария няма да изпрати оръжия и военна техника на Украйна.

Говорителят на Кремъл изтъкна, че мирът в Украйна би настъпил по-бързо, ако всички страни се откажат от доставката на военна помощ за Киев.

