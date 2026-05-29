ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайки спряха сестри Стоеви на турнир с награден ...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22939005 www.24chasa.bg

Франция иска обяснение от руския посланик за инцидента с дрон в Румъния

672
Жан-Ноел Баро

Франция е извикала руския посланик и ще поиска от него да даде обяснения, след като дрон удари жилищна сграда в Румъния, предаде Ройтерс, като цитира външния министър Жан-Ноел Баро.

Баро определи случая като безотговорност. Той вече извика руския дипломат по-рано тази седмица заради въздушните удари през уикенда, насочени срещу цивилни в Украйна.

"Имаме безотговорна проява с участието на дрон и това не е първият подобен случай. Няколко пъти руски дронове и други летателни апарати са навлизали във въздушното пространство на Европейския съюз и НАТО", подчерта френският дипломат пред радио "Франс ентер".

Министърът добави, че през следващите дни ще се проведат разговори с Румъния и НАТО, за да бъде оценен инцидентът.

Франция е рамкова държава на силите на НАТО в Румъния и поддържа около 1500 войници там като част от отбранителната позиция на алианса, припомня агенцията, пише БТА

Жан-Ноел Баро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание