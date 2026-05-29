Франция иска обяснение от руския посланик за инцидента с дрон в Румъния

Франция е извикала руския посланик и ще поиска от него да даде обяснения, след като дрон удари жилищна сграда в Румъния, предаде Ройтерс, като цитира външния министър Жан-Ноел Баро.

Баро определи случая като безотговорност. Той вече извика руския дипломат по-рано тази седмица заради въздушните удари през уикенда, насочени срещу цивилни в Украйна.

"Имаме безотговорна проява с участието на дрон и това не е първият подобен случай. Няколко пъти руски дронове и други летателни апарати са навлизали във въздушното пространство на Европейския съюз и НАТО", подчерта френският дипломат пред радио "Франс ентер".

Министърът добави, че през следващите дни ще се проведат разговори с Румъния и НАТО, за да бъде оценен инцидентът.

Франция е рамкова държава на силите на НАТО в Румъния и поддържа около 1500 войници там като част от отбранителната позиция на алианса, припомня агенцията, пише БТА