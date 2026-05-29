Белгия заяви пълна съпричастност с Румъния след инцидента с дрон

Пълна съпричастност с Румъния, написа белгийският външен министър Максим Прево в социалните мрежи по повод на снощния инцидент с руски дрон в Галац. По неговите думи Белгия осъжда тези действия и ги определя като неприемливи и безотговорни, посочва БТА.

Ударът с оръжие, използвано във война, по жилищна сграда в държава от НАТО и ЕС, е сериозна ескалация, която засяга всички нас, добавя той. Подкрепяме изцяло румънския дипломатически отговор и призива за подобряване на способностите за борба с дронове по източния фланг, пише Прево.

Той отбелязва, че белгийски войници участват в многонационалните съюзнически сили в Румъния, изпратени там след нахлуването на Русия в Украйна. Трябва Русия да спре нападението си срещу Украйна, това е единственият начин повече дронове и ракети да не създават заплахи за живота на европейците, заявява белгийският външен министър.