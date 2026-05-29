Службата на ООН по правата на човека: Децата се нуждаят от по-добра защита в интернет

Службата на ООН по правата на човека призова за по-строги регулации и по-ефективен надзор от страна на правителствата, за да станат онлайн платформите по-безопасни за децата, предадоха Ройтерс и БТА.

"Подобряването на защитата на децата в интернет е спешен приоритет, за който трябва да се погрижим не само да бъде изпълнен, но и да бъде изпълнен правилно", заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Волкер Тюрк.

Той добави, че технологичните компании трябва да вградят мерки за безопасност на децата в своите платформи.