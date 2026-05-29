ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайки спряха сестри Стоеви на турнир с награден ...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22939102 www.24chasa.bg

КМГ: Екологичната среда в Китай продължава да се подобрява

КМГ

496
Снимка: Китайска медийна група

Екологичното състояние на растителната покривка в Китай през 2025 г. е било второто най-добро от началото на века, отстъпвайки единствено на рекордните нива от предходната година. Това показват данните от десетия „Национален бюлетин за екологична метеорология за 2025 г.", който Китайската метеорологична администрация представи днес.

Според документа националният индекс за екологично качество на растителността е достигнал 69,1 пункта, което е с 6,6% над средните многогодишни стойности.

Бюлетинът отчита още, че в резултат на дългосрочните усилия от 2000 г. насам, екологичната ситуация в северния пояс за борба с опустиняването бележи осезаемо подобрение. Растителната покривка там успешно изпълнява функцията си за удържане на ветровете и укрепване на пясъците, благодарение на което в по-голямата част от региона броят на дните с пясъчни бури намалява средно с 1 до 10 дни на всяко десетилетие.

Данните потвърждават, че степента на засушаване и ерозия също спада, а околната среда в страната показва устойчива тенденция към трайно подобрение.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание