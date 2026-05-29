КМГ: Екологичната среда в Китай продължава да се подобрява

Екологичното състояние на растителната покривка в Китай през 2025 г. е било второто най-добро от началото на века, отстъпвайки единствено на рекордните нива от предходната година. Това показват данните от десетия „Национален бюлетин за екологична метеорология за 2025 г.", който Китайската метеорологична администрация представи днес.

Според документа националният индекс за екологично качество на растителността е достигнал 69,1 пункта, което е с 6,6% над средните многогодишни стойности.

Бюлетинът отчита още, че в резултат на дългосрочните усилия от 2000 г. насам, екологичната ситуация в северния пояс за борба с опустиняването бележи осезаемо подобрение. Растителната покривка там успешно изпълнява функцията си за удържане на ветровете и укрепване на пясъците, благодарение на което в по-голямата част от региона броят на дните с пясъчни бури намалява средно с 1 до 10 дни на всяко десетилетие.

Данните потвърждават, че степента на засушаване и ерозия също спада, а околната среда в страната показва устойчива тенденция към трайно подобрение.