КМГ: Правителството одобри план за обновяване и подобряване на градската среда за периода 2026-2030 г.

Китайското правителство одобри План за обновяване на градската среда за периода на 15-ата петилетка (2026-2030). Документът определя основните цели, показатели, приоритетни задачи, мащабни инженерни проекти и мерки, които ще засегнат градското развитие през този етап.

В плана се посочва, че до 2030 г. трябва да бъде постигнат значителен напредък в обновяването на градовете. Предвижда се видимо преобразуване на моделите за градско развитие и строителство, непрекъснато повишаване на ефективността на услугите и осезаемо подобряване на средата за живот. Акцентира се също върху ефективното опазване на културното наследство и същественото модернизиране на градското управление, с цел градовете да се утвърдят като пространства с високо качество на живот за своите жители.

За постигането на тези цели планът очертава мерки в седем основни направления, включително оптимизиране на механизмите за прилагане на градското обновяване и засилване ролята на научните технологии и квалифицираните кадри. Същевременно са определени 14 мащабни проекта и инициативи, сред които изграждането и модернизацията на качествени жилищни сгради, разширяването и качественото подобряване на концепцията за „комплексни квартали", реновирането на стари градски и индустриални зони, както и модернизирането на общинската инфраструктура.