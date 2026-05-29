КМГ: Космическият кораб „Шънджоу-22“ успешно се отдели от космическата станция

Днес в 14:44 ч. пекинско време пилотираният космически кораб „Шънджоу-22" успешно се отдели от космическата станция „Тиенгун".
Преди отделянето екипажът, с координацията на наземните специалисти, завърши всички предварителни операции, включително настройка на състоянието на станцията, обработка и предаване на експериментални данни, както и прехвърляне и почистване на материалите на борда.
Тримата тайконавти Джан Лу, У Фей и Джан Хунджан също така осъществиха предаване на задачите и обмяна на опит с екипажа на „Шънджоу-23", и сега предстои завръщането им на Земята.