ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Космическият кораб „Шънджоу-22“ успешно се от...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22939153 www.24chasa.bg

КМГ: Космическият кораб „Шънджоу-22“ успешно се отдели от космическата станция

КМГ

540
Снимка: Китайска медийна група

Днес в 14:44 ч. пекинско време пилотираният космически кораб „Шънджоу-22" успешно се отдели от космическата станция „Тиенгун".

Преди отделянето екипажът, с координацията на наземните специалисти, завърши всички предварителни операции, включително настройка на състоянието на станцията, обработка и предаване на експериментални данни, както и прехвърляне и почистване на материалите на борда.

Тримата тайконавти Джан Лу, У Фей и Джан Хунджан също така осъществиха предаване на задачите и обмяна на опит с екипажа на „Шънджоу-23", и сега предстои завръщането им на Земята.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание