КМГ: Представители от различни държави от ЦИЕ виждат възможности в развитието на Китай

По време на Седмата среща на лидерите на местните власти между Китай и страните от Централна и Източна Европа, представители заявиха в интервю за Китайската медийна група, че постиженията на Китай в икономическото и социалното развитие са изключително впечатляващи. Те подчертаха, че китайската модернизация и висококачественото развитие внасят нова динамика в регионалното сътрудничество между Китай и Европа, а двустранното сътрудничество непрекъснато се разширява в области като технологични иновации, зелено развитие, модерно земеделие и културен обмен.

Бившата председателка на българския парламент Наталия Киселова посочи, че постиженията на Китай в области като възобновяема енергия, системи за съхранение на енергия и растителна селекция могат да бъдат от полза за България, като двете страни следва допълнително да развият своя потенциал за сътрудничество.

Бившата министър-председателка на Румъния Виорика Дънчила заяви, че днешен Китай вече е синоним на „развитие, технологии и иновации". Тя високо оцени стабилната линия на развитие на Китай и неговия научнообоснован управленски модел, като подчерта, че страната се е превърнала в незаменима и важна сила в световните дела.

Заместник-председателят на парламента на Албания Клодиана Спахиу заяви, че традиционното приятелство между Китай и Албания е дългогодишно и дълбоко, а сътрудничеството между двете страни има широки перспективи в области като изкуствения интелект, инфраструктурното строителство и туризма и трябва допълнително да бъде укрепено.