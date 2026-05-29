Експерти: Китай изгражда огромен военен комплекс в пустиня, за да защити ядрените си ракети

Огромен военен комплекс се оформя в отдалечено място в китайска пустиня. Той, според някои цитирани от Ройтерс експерти по въпросите на сигурността изглежда, че е изграден с цел да гарантира, че никакъв евентуален американски удар по китайския ядрен арсенал не би могъл да унищожи способността на Пекин да отвърне на удара, пише БТА.

Китайските ядрени ракети вече могат да достигнат всеки град в САЩ. Сега сателитни снимки, видени от Ройтерс, показват, че Пекин изгражда обширна мрежа от пускови площадки, бункери и комуникационни възли в близост до изолираните ядрени силози, в които се съхраняват ракетните оръжия с най-голям обсег на китайската армия.

Снимките разкриват повече от 80 площадки, които вероятно ще бъдат използвани от разширяващия се арсенал на Китай от мобилни ракетни пускови установки и противовъздушни батареи. Те също така показват съоръжения, които могат да служат за електронна война, сателитни комуникации и командни операции, според трима анализатори по въпросите на сигурността, които оцениха снимките за Ройтерс.

Мащабът на строителството, за което досега не е съобщавано, сочи значително разширяване на укрепена инфраструктура, предназначена да защитава и управлява наземните ядрени сили на Китай. Като цяло мрежата показва значително подобрение в усилията на Пекин да гарантира способност за втори удар, подчертавайки засилващата се ядрена конкуренция със САЩ в момент, когато напрежението между двете страни нараства по въпроси като суверенитета на Тайван.

Новата инфраструктура в пустинята е съсредоточена около две осмоъгълни съоръжения, построени през последните шест години в източната част на Синцзян-уйгурския автономен район. И двете се намират югозападно от ядрените силози в Хами – едното е на около 140 км, а другото – на около 230 км.

Сателитните снимки показват, че осмоъгълните структури включват жилища за военнослужещите и големи военни превозни средства. Те са обградени от бункери и укрепени зони за съхранение на оръжия, както и летища и железопътни гари, които свързват осмоъгълниците със силозите в Хами.

Учения с участието на големи военни превозни средства са се провеждали около северния осмоъгълник този и миналия месец, показват снимките.

На най-новите снимки се виждат също големи палатки и това, което според двама анализатори изглежда като камуфлирани пускови площадки, изкопани в пустинята, някои от които с батареи за противовъздушна отбрана, отбелязва Ройтерс.