КМГ: Китайският пътнически самолет C919 е превозил над 5 млн. пътници за три години експлоатация

Разработеният изцяло в Китай голям пътнически самолет C919 е превозил безопасно над 5 милиона пътници и вече свързва 23 града, съобщиха от Китайската корпорация за търговски самолети (COMAC).

Данните отчитат постиженията на модела за първите три години от въвеждането му в търговска експлоатация, след като на 28 май 2023 г. Източнокитайските авиолинии (China Eastern Airlines) изпълни първия полет по линията Шанхай – Пекин със 128 пътници на борда.

През 2024 г. проектът отбеляза ключово международно и вътрешно разширяване. През февруари същата година самолет на Източнокитайските авиолинии извърши първия си полет извън континенталната част на страната, за да участва в изложение в Сингапур. През септември 2024 г. към експлоатацията на модела се присъединиха и другите два големи национални превозвача – Еър Чайна (Air China) и Южнокитайските авиолинии (China Southern Airlines), с което C919 влезе в редиците на трите водещи авиокомпании в страната. През декември същата година беше отчетен и милионният пътник на борда на новата машина.

През последната година и половина самолетът се утвърди като основен по време на най-натоварените туристически сезони в Китай. През лятото на 2025 г. целият наличен флот от C919 беше напълно мобилизиран за летните пътувания. Пикът в експлоатацията на новия модел беше достигнат по време на новогодишните пътувания за Пролетния фестивал в периода февруари-март 2026 г., когато по натоварените маршрути в страната бяха пуснати рекорден брой от общо 33 самолета C919.