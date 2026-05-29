КМГ: Китайската компания SAIC Motor стана първият местен автопроизводител, преминал границата от 100 млн. превозни средства

Базираната в Шанхай компания SAIC Motor достави своя 100-милионен автомобил, превръщайки се в първия китайски автопроизводител, който влиза в престижния глобален клуб на компаниите с деветцифрен обем на общото производство и продажби. До този момент подобно историческо постижение бе достигано единствено от водещи автомобилни концерни от САЩ, Япония, Германия и Южна Корея.

Експертите определят това събитие като ключов крайъгълен камък за марката „Произведено в Китай" и символ на мащабната трансформация на автомобилния сектор в страната, който за малко над 70 години измина пътя от пълна зависимост от чужд технологичен опит до глобален лидер. Забележително е, че юбилейният 100-милионен автомобил – луксозният модел IM LS9 Hyper – бе доставен на Цао Сюдун, главен изпълнителен директор на технологичната компания Momenta, което подчертава все по-дълбоката интеграция между традиционното автомобилостроене и сектора на автономното шофиране и изкуствения интелект.

Успехът на SAIC Motor отразява и зрялостта на цялата индустриална екосистема в Китай, която в момента разполага с най-пълната верига за доставки в света – от суровини и батерии до чипове и софтуер. Благодарение на силно развитите регионални клъстери, времето за разработка на нови модели в страната е съкратено на под 20 месеца, в сравнение със световния среден показател от 36 месеца. Този технологичен напредък променя и модела на сътрудничество с чуждестранните партньори, които преминават от традиционното обучение чрез съвместни предприятия към съвместни иновации, интегрирайки китайските технологии за интелигентни електромобили в своите глобални платформи.