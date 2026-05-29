ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мирчев: Радев и "Прогресивна България" дойдоха с я...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22939359 www.24chasa.bg

4 нови изригвания на вулкан в Индонезия вдигнаха 4.7 км стълб от пепел

968
Вулкан. Снимката е илюстративна Снимка: Източник: Pixabay

Най-малко четири нови изригвания на вулкана Семеру, регистрираха в Индонезия, при което стълбът от пепел достигна височина от 4,7 километра, съобщи индонезийският Център по вулканология, цитиран от ТАСС и БТА.

Изригванията на вулкана в провинция Източна Ява, бяха съпроводени с изхвърляне на пепел с бял и сив цвят, разпространяващ се в северна, северозападна и западна посока.

От Центъра по вулканология призоваха местните жители и туристите да не доближават кратера в радиус от 5 км, поради риска от изхвърляне от вулкана на нажежени камъни и свличане на лава.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3676 м над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият връх на остров Ява.

Индонезийският архипелаг се намира в така наречения Огнен пръстен, поради което за региона е характерна повишена сеизмична активност. Общо в Индонезия има повече от 500 вулкана, от които около 130 са активни, отбелязва ТАСС.

Вулкан. Снимката е илюстративна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание