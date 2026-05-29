Русия спря вноса на минерална вода от Армения заради покачващо се напрежение с Ереван

Общината ще раздава по 10 л. минерална вода на възрастни, болни и трудноподвижни хора Снимка: Община Елена

Вносът на минерална вода от Армения за Русия е прекратен, съобщи държавният орган за защита на правата на потребителите "Роспотребнадзор" на фона на покачващото се напрежение с Ереван, предадоха Ройтерс и БТА.

"Роспотребнадзор" заяви, че забраната, която е въведена по здравни съображения, ще засегне продажбата на 64,5 милиона бутилки минерална вода "Джермук" на руския пазар.

От утре Русия възнамерява да въведе временни ограничения на вноса на редица земеделски стоки от Армения, предаде ТАСС.

Засегнати са продукти, като например домати, краставици, чушки, зелени култури и ягоди, съобщи руският държавен орган за ветеринарен и фитосанитарен контрол "Росселхознадзор".

"Росселхознадзор" мотивира решението си предвид установените чести нарушения при доставките на плодове и зеленчуци от Армения и съображенията за гарантиране на фитосанитарна сигурност.

