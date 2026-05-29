Франция иска разследване за насилие над нейни граждани, част от хуманитарния флот за Газа

Прокуратурата да разследва как са били третирани френските граждани, участвали в последната хуманитарна флотилия за Газа "Глоубъл Сумуд", която се опита да достигне до палестинския анклав, заяви външният министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс.

"Въз основа на доклад, който поисках от нашия генерален консул в Турция, който ме информира за сексуално насилие, излагане на студ, побои и многократни унижения на френски граждани - а всички тези действия вероятно представляват престъпления - вчера реших да предам случая на прокуратурата", подчерта Баро пред радио "Франс ентер".

Организаторите на флотилията, задържана миналата седмица при опит да достави помощ за Газа, заявиха, че активистите са били подложени на насилие, като няколко са били хоспитализирани с травми. Най-малко 15 са съобщили за сексуални посегателства, включително изнасилване. Активистите вече са освободени.

Адвокатите на френските участници във флотилията заявиха, че ще подадат отделна жалба за насилието, на което клиентите им са били подложени, включително унижения, изнасилвания и изтезания.

Те са отказали покана от кабинета на Баро за среща, като в изявление посочват, че "шумотевицата около изявленията на министъра няма да ни накара да забравим, че френското правителство подкрепяше държавата Израел от началото на геноцида".