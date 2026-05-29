България на 39-о място в класацията "Най-добрите страни в света" за 2026 г. (Графики)

Класацията „Най-добрите държави за 2026 г." на списание U.S. News & World Report оценява 100 държави въз основа на широк набор от показатели. В нея България е на 39-о място.

Най-добрата страна в света за 2026 година е Швейцария. На второ място е Дания, а на трето Швеция.

Преди България са само развити европейски държави, а Гърция е само на 3 места нагоре. На 38-о място са ОАЕ, а Румъния се нарежда на 40-о място. Китай е 3 места под България на 42-ро място, Катар на 47-мо, Турция на 52-ро.

Ангола заема последното място в класацията, като преди нея са Етиопия и Нигерия.

"Проектът „Най-добрите държави" е създаден, за да помогне на гражданите, бизнес лидерите и политиците да разберат как всяка държава обслужва своите граждани. Държавите се оценяват не само по икономическите им показатели, но и по тяхното „функционално състояние", което обхваща всичко - от гражданското участие и инфраструктурата до грижата за околната среда и здравеопазването.

Отклонявайки се от подхода, основан на възприятията, използван през предишните години, създадохме рамка, базирана на данни за оценка на страните в осем категории на националното благосъстояние. Те са: здравеопазване, гражданско здраве, култура и туризъм, икономическо развитие, управление, инфраструктура, природна среда и възможности, посочват от списанието.

"Всяка категория е подразделена на множество подкатегории и има за цел да отговори на конкретен въпрос за това какво могат да правят или да бъдат гражданите в дадена страна. Осемте категории са структурирани така, че да са тематично и статистически независими една от друга, като в същото време заедно предоставят цялостен поглед върху националните резултати", обясняват от U.S. News & World Report.

"Общата класация се получава от взаимодействието на тези компоненти и подчертава компромисите, присъщи на националното стремеж към растеж и просперитет", казват още оттам.

Екипът е проучил стотици международни масиви от данни, като стесни обхвата до 100 показателя, получени от над 30 различни организации. Приоритетите са били:

Надеждност на източниците: Включени са данни от утвърдени институции като Световната банка и Организацията на обединените нации, както и от специализирани неправителствени организации, частни фирми и научни изследвания, преминали рецензиране.

Обхват на данните: Всеки използван набор от данни обхваща поне 50% от 100-те държави в анализа, макар че при повечето този процент да е бил значително по-висок. Избраните показатели обхващали средно 96,4 държави.

Разнообразие на гледните точки: Умишлено са подбрани и създадени оригинални показатели, които излизат извън рамките на стандартните икономически показатели, за да се включар разнообразни източници и да предоставим по-цялостен поглед върху националното благосъстояние.

Актуалност на данните: Даден е приоритет на показатели, съдържащи най-актуални данни и редовни актуализации, за да се гарантира точност в реално време и годишна възпроизводимост на индекса.

Старшият редактор по данни на U.S. News Еван Комен е ръководил процесите по събиране, анализ и валидиране на данните, които са формирали „Най-добрите държави за 2026 г.". Коди Просперини и Сам Стебинс са съдействали при анализа и валидирането на данните.