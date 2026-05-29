Стачка в Италия спря влакове, затвори училища, засегна болници

Сериозни затруднения в различни части на Италия предизвика 24-часова стачка, организирана от няколко синдиката в железопътния транспорт, училища и болници, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В Милано общественият транспорт работи само частично, а в много градове в страната се подготвят протести. Синдикатите обявиха стачката, за да засилят натиска върху дясното коалиционно правителство на премиера Джорджа Мелони.

Исканията им включват по-високи заплати, компенсации заради инфлацията и прекратяване на несигурните форми на заетост. Те обвиняват правителството и в опит да ограничи правото на протест.

Стачните действия започнаха още вчера вечерта в железопътния транспорт. Подобни прояви са често явление в Италия, макар че рядко парализират напълно обществения живот, отбелязва ДПА.