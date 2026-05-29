И армията се включи в гасенето на голям горски пожар край Варшава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подразделение на войските за териториална отбрана на полската армия се включи тази сутрин в гасенето на пожар, обхванал близо 100 хектара борова гора в Мазовецко войводство недалече от полската столица Варшава, съобщи полският заместник-председател и министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш, съобщи БТА.

"От тази сутрин 100 войници от войските за териториална отбрана се включиха в операцията за потушаване на пожара във Воломински окръг в Мазовецкото войводство", написа Кошиняк-Камиш в социалната мрежа Екс, като допълни, че става въпрос за много сериозна ситуация.

Пожарът е започнал вчера и се е разпространил бързо заради силния вятър. В борбата с огъня участваха самолети, полицейски хеликоптер "Блек Хоук", повече от 250 пожарни автомобили, както и 800 огнеборци и лесничеи.

Жителите на населените места в близост до пожара получиха предупреждение за евакуация.

Старшият лесничей на Мазовецкото войводство Пьотър Серафин заяви, че наличните данни подсказват, че става въпрос за умишлен палеж, съобщи полският телевизионен канал "Полсат нюз".

В началото на този месец силен пожар обхвана 250 хектара иглолистни гори в Любелско войводство в Източна Полша. При гасенето на пламъците се разби пожарен самолет, а неговият пилот загина.