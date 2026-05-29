Преброяване: Русия е изгубила над 220 хиляди войници във войната с Украйна

Над 200 хиляди руснаци са загинали на фронта в Украйна. СНИМКА: pixabay

Имената на 223 539 руски военнослужещи, загинали от началото на пълномащабната инвазия в Украйна е установила Би Би Си, съвместно с независимата руска медия "Медиазона" (обявена за чуждестранен агент в Русия - бел. ред) и екип от доброволци.,  Реалният брой на загиналите изглежда е по-висок: списъкът с имената се основава единствено на публично достъпни данни, отбелязва Би Би Си, цитирана от БТА.

През годините на войната министерствата на отбраната и разузнавателните служби в различни страни даваха свои оценки за руските загуби. Тези числа често се различават значително според различните оценки. Вземайки за пример последното изявление на британското разузнаване, Би Би Си разкрива как се извършва преброяването и оценката на загубите на руската и украинската страна.

Тази седмица Ан Кийст-Бътлър, директорка на британската служба за електронно и комуникационно разузнаване заяви, че според нови британски разузнавателни данни почти 500 000 руски военнослужещи са били убити от началото на пълномащабната война.

Данните от изготвения от Би Би Си и "Медиазона" списък с имената на загиналите руски военни, който двете медии публикуват всяка седмица, са значително по-ниски от числото, обявено от Кийст-Бътлър. Списъкът на Би Би Си и "Медиазона" се основава на анализ на публикувани некролози, снимки от гробища и военни мемориали, както и на данни от публични държавни регистри.

Според военни експерти, интервюирани от Би Би Си, анализът на медията на откритите източници може да отразява приблизително 45–65 процента от общия брой на загиналите.

Ако се изхожда от тези оценки, реалният брой на убитите руски военни може да възлиза на приблизително от 344 000 до 497 000 души, посочва Би Би Си.

