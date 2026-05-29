Румъния: Нямахме време да свалим дрона, врязал се в жилищен блок

На пресконференция представители на румънското министерство на отбраната обясниха, че не е имало достатъчно време за сваляне на руския дрон, който порази жилищна сграда в румънския град Галац.

„Първото ограничение, с което се сблъскваме, е от правен характер - не можем да открием огън, ако това би засегнало въздушното пространство на съседна държава. Освен това, за да се порази въздушна цел, е необходимо известно време, което включва засичане, класифициране и поразяване. Времето от 4 минути, с което разполагахме, беше изключително кратко", заяви бригаден генерал Георге Максим, цитиран от Digi24.

„Разполагаме със системи за противовъздушна отбрана с наземна база, които са проектирани и реализирани преди 2023 г., когато започна тази война с дроновете. Румъния постоянно се стреми да подобри тези системи. В SAFE са предвидени две такива системи", добавя той.

Говорителят на румънското министерство на отбраната Кристиан Поповичи беше попитан защо дронът не е бил свален. Отговори, че Румъния не може да рискува да създаде повече заплахи, отколкото може да предотврати, като в същото време уточни, че армията има строги ограничения.