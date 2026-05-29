Киев: Инцидентът в Галац доказва, че руската агресия е заплаха за цяла Европа

Ударът с руски дрон по жилищен блок в румънския град Галац доказва, че агресията на Москва е заплаха не само за Украйна, но и за целия регион, и за Европа и поради това подкрепата за Украйна и засилването на противовъздушната ѝ отбрана са от ключово значение, заяви украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ и БТА.

"Нарушаването на румънското пространство от руски дрон и взривяването му в жилищен район в Галац за пореден път доказва, че руската агресия представлява реална заплаха за черноморския регион и за цяла Европа", написа Сибига в социалната мрежа Екс.

В тази връзка ръководителят на украинската дипломация подчерта, че засилването на подкрепата за Украйна и увеличаването на натиска срещу агресора остават от критично значение за мира и сигурността в Европа.

"Засилването на украинската противовъздушна отбрана представлява също и стратегическа задача – да се защитава не само страната, но и да се намалят рисковете за нашите съседи. Украйна твърдо подкрепя Румъния. Готови сме да работим в тясно сътрудничество за засилване на защитата от подобни заплахи", увери Сибига.

Рано тази сутрин румънската Главна инспекция за извънредни ситуации (IGSU) съобщи, че дрон е паднал върху жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украйна, като двама души са получили леки наранявания. Според инспекцията дронът се е ударил в апартамент на 10-ия етаж, като е предизвикал пожар.