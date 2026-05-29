Нулева видимост и тесни тунели затрудняват спасителните операции в пещера в Лаос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спасителните екипи в Лаос все още не са започнали операция по изваждането на петима души, блокирани в наводнена пещера, въпреки че знаят местонахождението им, предаде ДПА.

Операцията се смята са изключително рискована заради тесните тунели, високите нива на водата и сериозния риск от срутване, пише и БТА.

Междувременно надеждите за откриването на други двама, които все още се издирват, намаляват. До този момент спасителните екипи са претърсили 95% от тунелната система, но досега не са открили следа от двамата души, заяви финландският пещерен водолаз Мико Паси пред тайландската телевизия ThaiPBS днес.

„Не ни останаха много места за търсене", заяви Паси. „Шансовете да открием тези хора са много малки", добави той.

Мико Паси е смятан за един от най-опитните пещерни водолази в света и подпомага координацията на операцията в Лаос. Той изигра ключова роля в зрелищното спасяване на младежкия футболен отбор от пещерата Тхам Луанг в Тайланд.

Групата е блокирана в пещерата от 10 дни на няколкостотин метра от входа ѝ след проливни дъждове, които предизвикаха наводнение и свлачище.

Спасителната операция се счита за изключително опасна. По думите на спасителите видимостта в тесните тунели е практически нулева.

„Когато сме под водата и ги търсим, опипваме с ръце и крака. Нищо не се вижда", каза Паси.