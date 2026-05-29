Румъния обяви руския консул за персона нон грата след удара с дрон

Руският консул в румънския град Кюстенджа е обявен за персона нон грата. Цялата консулска мисия ще бъде закрита.

Президентът на Румъния Никушор Дан обяви серия от твърди дипломатически и мерки за сигурност след извънредно заседание на Върховния съвет за национална отбрана, свикано след като дрон с руски произход удари жилищна сграда в Галац и рани двама цивилни.

Заседанието продължи около два часа и половина. То беше свикано след сериозно нарушение на румънското въздушно пространство с дрон „Геран-2", съобщиха властите.

Министерството на националната отбрана заяви, че дронът е навлязъл на румънска територия като част от по-голяма група, изстреляна от контролирани от Русия райони. Само един апарат е достигнал територията на Румъния, където се е разбил в жилищен блок и е избухнал при удара.

Президентът Никушор Дан заяви, че Румъния държи Руската федерация изцяло отговорна за инцидента.

„Снощи имахме сериозен инцидент, при който бяха ранени двама румънски граждани. Пълната отговорност е на Русия", заяви президентът.

Решението е един от най-твърдите дипломатически отговори на Румъния през последните години и идва на фона на засилващите се тревоги за сигурността по източния фланг на НАТО.

Президентът Дан отправи критика към румънски политически фигури, които според него се опитват да омаловажат ролята на Русия в инцидента.

„Искам да посоча безотговорността на някои румънски лидери, които се опитват да оправдаят Русия. Гражданите ясно могат да видят кой е прозападен и кой само се преструва", заяви той и потвърди, че става дума за дрон „Геран-2", съобщи БГНЕС.

В заседанието на Върховния съвет за национална отбрана участваха високопоставени представители на правителството и отбраната. Премиерът Илие Боложан отсъстваше заради официално посещение в Кишинев, а президентският съветник по сигурността Мариус Лазурка също беше в чужбина по служебна мисия.

Инцидентът е станал около 02:00 ч., когато дронът е ударил жилищна сграда в Галац, предизвикал е експлозия и е ранил двама цивилни. Спешните служби са реагирали незабавно, като са евакуирали живеещите в сградата и са обезопасили района.

Румънските власти съобщиха, че се подготвят допълнителни отбранителни мерки и се водят консултации със съюзниците за укрепване на сигурността на въздушното пространство и способностите за противодействие на дронове.