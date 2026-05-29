НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

Великобритания осъди инцидента с руски дрон в Румъния

Ивет Купър КАДЪР: Екс/@YvetteCooperMP

Великобритания осъди остро инцидента с руски дрон, който се разби в жилищна сграда в членуваща в НАТО Румъния, заяви в Екс британската външна министърка Ивет Купър, определяйки случилото се като сериозна ескалация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Нарушаването на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия и ударът по жилищна сграда в Румъния са изключително опасни и безразсъдни действия", посочи Купър.

Тя подчерта, че Великобритания категорично осъжда тази сериозна ескалация, която застрашава живота на хора, и заяви, че страната е солидарна с Румъния и всички съюзници в защитата на всеки сантиметър от територията на НАТО.

