ЕЦБ: Войните в Украйна и Иран засилват опасенията ...

ЕК ще освободи 16,4 млрд. евро от спрените средства от европейския бюджет за Унгария

Николай Желязков, БТА

Председателят на Европейската комисия съобщи днес на пресконференция след среща с унгарския премиер Петер Мадяр, че неговата страна ще може да получи 16,4 милиарда евро от спрените средства от европейския бюджет.

Мадяр поясни, че Унгария и ЕК са постигнали политическо споразумение по необходимите законови промени, за да може неговата страна да започне да получава преводите от ЕС. По неговите думи това е огромен успех и предвижда приход, равен на 13 на сто от националния бюджет.

Той уточни, че от Унгария се очаква да промени законите за борба с корупцията и за създаване на комисия за отнемане на противозаконно придобито имущество. Мадяр обеща много бързо неговата страна да се присъедини към Европейската прокуратура. Постигнахме исторически пробив и сме много благодарни, каза той.

Вече усещаме силен вятър на промяната в Унгария, 12 април ще остане в паметта ни дълго, унгарците направиха ясен избор за Европа и демокрация, каза Фон дер Лайен. Ще работим за доброто на Унгария и на ЕС, много работа беше свършена за кратко време, пазарите забелязаха това, посочи тя.

