ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕЦБ: Войните в Украйна и Иран засилват опасенията ...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22941963 www.24chasa.bg

Балтийските страни осъдиха удара с руски дрон по жилищен блок в Румъния

444
Ударената от руския дрон сграда. СНИМКА: ЛАУРЕНТИУ РАДУЛЕСКУ, БНТ

Естония, Латвия и Литва осъдиха удара с руски дрон по жилищна сграда в източния румънски град Галац, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

„Ескалацията от страна на Русия в бруталната ѝ война е недопустима“, написа в социалната мрежа Екс естонският президент Алар Карис.

Литовският му колега Гитанас Науседа определи случая като „грубо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Румъния, както и на основните принципи на международното право“.

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс написа в Екс, че страната му е изцяло солидарна с Румъния и също така е „готова да предприеме нужните мерки за предотвратяването на подобни нарушения“.  

В поразения от руски дрон 10-етажен жилищен блок избухна пожар и двама души бяха ранени. Ударът бе осъден от официални лица от НАТО и ЕС. Откакто Русия започна войната си в Украйна имаше няколко инцидента с дронове в Балтийските страни, което обтегна отношенията им с Москва.

Ударената от руския дрон сграда. СНИМКА: ЛАУРЕНТИУ РАДУЛЕСКУ, БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание