Балтийските страни осъдиха удара с руски дрон по жилищен блок в Румъния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Естония, Латвия и Литва осъдиха удара с руски дрон по жилищна сграда в източния румънски град Галац, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Ескалацията от страна на Русия в бруталната ѝ война е недопустима“, написа в социалната мрежа Екс естонският президент Алар Карис.

Литовският му колега Гитанас Науседа определи случая като „грубо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Румъния, както и на основните принципи на международното право“.

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс написа в Екс, че страната му е изцяло солидарна с Румъния и също така е „готова да предприеме нужните мерки за предотвратяването на подобни нарушения“.

В поразения от руски дрон 10-етажен жилищен блок избухна пожар и двама души бяха ранени. Ударът бе осъден от официални лица от НАТО и ЕС. Откакто Русия започна войната си в Украйна имаше няколко инцидента с дронове в Балтийските страни, което обтегна отношенията им с Москва.