Путин информиран за инцидента с руски дрон в Румъния, но бил зает в Астана

Руският президент Владимир Путин е информиран за инцидента с руски дрон в Румъния. Това съобщи пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Какво си мислите, че сме го скрили от него ли?", каза Песков в отговор на въпрос дали на Путин е било докладвано за инцидента.

Говорителят обаче не пожела да коментира случилото се, припомняйки на журналистите, че Путин и руската делегация се намират в Астана и са изцяло съсредоточени върху двустранните руско-казахстански отношения, както и върху темите от дневния ред на Евразийския икономически съюз (ЕАИС).

"Случилото се там (в Румъния) по никакъв начин не се отнася нито към едната, нито към другата категория въпроси", добави Песков, цитиран от БТА.

По-рано днес министерството на отбраната на Румъния съобщи, че руски дрон се е разбил в жилищен блок в град Галац. Румънското външно министерство заяви, че е извикало руския посланик в страната, за да го уведоми за дипломатическите стъпки на Букурещ в отговор на случилото се.

Генералният консул на Руската федерация в румънския град Констанца е обявен за персона нон грата, съобщи днес румънският президент Никушор Дан след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, предаде Аджерпрес.

Той добави, че Генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде закрито.