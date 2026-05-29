ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕЦБ: Войните в Украйна и Иран засилват опасенията ...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22941987 www.24chasa.bg

Путин информиран за инцидента с руски дрон в Румъния, но бил зает в Астана

780
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Руският президент Владимир Путин е информиран за инцидента с руски дрон в Румъния. Това съобщи пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Какво си мислите, че сме го скрили от него ли?", каза Песков в отговор на въпрос дали на Путин е било докладвано за инцидента.

Говорителят обаче не пожела да коментира случилото се, припомняйки на журналистите, че Путин и руската делегация се намират в Астана и са изцяло съсредоточени върху двустранните руско-казахстански отношения, както и върху темите от дневния ред на Евразийския икономически съюз (ЕАИС).

"Случилото се там (в Румъния) по никакъв начин не се отнася нито към едната, нито към другата категория въпроси", добави Песков, цитиран от БТА.

По-рано днес министерството на отбраната на Румъния съобщи, че руски дрон се е разбил в жилищен блок в град Галац. Румънското външно министерство заяви, че е извикало руския посланик в страната, за да го уведоми за дипломатическите стъпки на Букурещ в отговор на случилото се.

Генералният консул на Руската федерация в румънския град Констанца е обявен за персона нон грата, съобщи днес румънският президент Никушор Дан след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, предаде Аджерпрес.

Той добави, че Генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде закрито.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание