Турция е притеснена заради нарастващото напрежение в Черно море

Турция изрази притесненията си за последното напрежение в Черно море пред всички засегнати страни на всяко равнище, съобщи турското външно министерство днес, след като кораб, собственост на турска компания, беше ударен от дронове вчера вечерта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украйна съобщи вчера, че руски дронове са нападнали три търговски кораба под чужд флаг, като един от тях е бил товарен кораб, собственост на турска компания, плаващ под флага на Вануату, докато са се движели по морския експортен коридор на Украйна в Черно море.

В изявление турското външно министерство каза, че Анкара отново предупреждава всички страни да се въздържат от действия, които могат да доведат до неконтролируемо изостряне на войната, без да посочва кой е извършил атаката срещу кораба, собственост на турска компания, посочва още Ройтерс.