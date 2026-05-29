Мицкоски търсел как да премахне "изкуствено двустранно искане" на България

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви днес, че очаква да бъдат разменени идеи дали и как може да се преодолее „изкуственото двустранно искане, което една държава членка на ЕС" има към Северна Македония, по време на посещението на председателя на Европейския Съвет Антонио Коща. Коща ще посети Северна Македония в рамките на балканска обиколка.

Вписването на българите в основния закон на страната е условие в преговорната рамка на Северна Македония за отваряне на втората междуправителствена конференция и начало на преговори на страната за членство в ЕС.

„Ние вече сме казали нашите позиции, би било некултурно да се очаква те да се променят за една нощ, защото не са изпълнени условията, които очакваме и които заслужаваме", заяви Мицкоски пред журналисти, след като присъства на откриването на нов търговски център в Гевгелия.

Управляващите в Северна Македония твърдят, че очакват гаранции за това, че ако българите бъдат вписани в конституцията на страната, България няма да поставя нови искания по време на преговорния процес.

Днес Мицкоски допълни, че правителството на страната ще се опита да търси решение, „което няма да докосне достойнството на македонския народ и македонските граждани" и повтори, че „няма място нито на милиметър повече да се отстъпва по отношение на идентичността", защото гражданите на Северна Македония са дали прекалено много по пътя си към преговори с ЕС, а в отговор не са получили нищо и пред тях „отново има и нови двустранни искания".

„Ние не сме подготвени да влезем в допълнителна авантюра, без да има яснен край на този процес (членството в ЕС) и ако това е цената, която трябва да платим, ние като правителство сме готови да работим, да решаваме домашните си проблеми, да правим реформи, да изпълняваме това, което е нужно и е свързано с обективни искания от ЕС, но подобни двустранни въпроси нямаме намерение да изпълняваме. Особено след последните изявления на премиера на нашата източна съседка, който гордо казва, че му е била необходима една година, за да убеди лидерите на държави членки на ЕС, че трябва да се промени конституцията (на Северна Македония) и че това е само едно начало. А понеже познавам съдържанието на разговора, който водиха нашият министър на външните работи и външната търговия (Тимчо Муцунски) с неговата българска колега (Велислава Петрова), мога да кажа, че това е само начало на всичко, което ще последва. Така че ние нямаме намерение да се поместим нито на милиметър. Ако някой прецени, че ние като държава сме важни там (в ЕС) и сме добавена стойност (за ЕС), ще направим всичко да използваме този шанс, но повече отстъпки от този род, поне докато аз съм премиер на това правителство, няма да направим", заяви Мицкоски.

Попитан за предложението на германския канцлер Фридрих Мерц, в което освен това Украйна да получи статут на „асоцииран член" на ЕС има предложение, свързано и със Западните Балкани, Мицкоски посочи, че е любопитен да разбере повече за тази идея, която ще бъде обсъдена на предстоящата среща на върха ЕС-Западни Балкани в Тиват.

„Чуваме тези мисли и идеи отдавна, не можех да кажа нищо, докато не станат официални. Канцлерът Мерц обяви това развитие на събитията на срещата на Берлинския процес в Лондон миналата година и аз коментирах тогава, че ще бъдат направени нови предложения, (ще има) нови възможности в региона и т.н. Това, което мога да кажа в този момент е, че сме любопитни да разберем повече за това каква е идеята. Това, предполагам, ще се случи на срещата на върха, която ще имаме в Тиват от 4 до 5 юни, аз ще бъда там. Очаквам с нетърпение да чуя тези концепции и тези идеи. След като имаме повече съдържание, тогава ще можем да говорим публично", коментира още Мицкоски.