ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Василев с първи финал на двойки

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22942188 www.24chasa.bg

Зеленски: Русия подготвя нов масиран удар по Украйна

1804
Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на телефонен разговор с австрийския канцлер Кристиан Щокер, че Русия подготвя нов масиран удар срещу украински населени места, предаде Укринформ, цитирана от БТА. 

„Говорих с федералния канцлер на Австрия Кристиан Щокер. Благодаря за съболезнованията за продължаващите руски въздушни атаки. Информирах го за нашите разузнавателни данни, включително, че руснаците готвят нов масиран удар срещу украинските градове и общности. Много е важно партньорите да предоставят съвместна реакция за тези атаки, особено чрез доставката на способности за борба срещу балистични ракети“, заяви Зеленски.

Той отбеляза, че разговорът се е фокусирал и върху европейската интеграция на Украйна, както и върху сътрудничеството в международните организации.

92 души бяха ранени и трима убити в Киев по време на нападението на Русия на 24 май. Близо 300 обекта бяха повредени в града, включително почти 150 жилищни сгради. Като цяло Русия използва 90 ракети и 600 дрона при това нападение.

 

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Милена Хаджииванова: Дай на мозъка си доказателства, не страхове (Видео)