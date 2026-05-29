Повреден климатик на самолет прати 4-ма пътници в болница

Повреден климатик на самолет прати 4-ма пасажери в болница

Те са били хоспитализирани в четвъртък, след като са получили заболявания, свързани с климатичната система на борда на самолет на GlobalX на летище Miami-Opa Locka Executive, пише Индипендънт.

Инцидентът е причинен от очевидна неизправност на климатика, докато самолетът е бил на пистата, подготвяйки се за излитане за Луизиана.

Екипите за спешна помощ са реагирали, след като пътниците са съобщили, че им е зле в прегрялата кабина, като някои са загубили съзнание.

Видеото показва как най-малко четирима души са изваждани от самолета на носилки и са качвани в линейки. Останалите са прехвърлени на резервен самолет, който по-късно е излетял за Луизиана, информира Би Ти Ви.