Бившият северномакедонски премиер Груевски получил от Орбан унгарско гражданство през 2022 г.

Бившият министър-председател на Северна Македония Никола Груевски е придобил унгарско гражданство през 2022 г., което на практика значително затруднява евентуалното му връщане в родината чрез екстрадиция.

Според разследващия портал VSquare, който се позовава на източник от унгарското правителство, Груевски е получил пълноправно унгарско гражданство въз основа на аргумента за „държавен интерес на Унгария". Бившият македонски лидер живее в Будапеща от 2018 г., а според друг правителствен източник продължава да пребивава в страната. Това практически прави екстрадицията му в Северна Македония почти невъзможна, съобщава БГНЕС.

При поемането на премиерския пост Петер Мадяр заяви, че Унгария няма повече да бъде убежище за лица, издирвани или осъдени в други държави.

След тази позиция двама от най-известните ползватели на подобна защита са напуснали страната. Сред тях е бившият полски министър на правосъдието Збигнев Зьобро, който получава убежище в Унгария след пристигането си там през 2025 г. През май тази година той е бил забелязан на международното летище „Нюарк Либърти" в Съединените щати.

Неговият бивш заместник Марчин Романовски, който в края на 2024 г. избяга в Будапеща по обвинения в злоупотреба с публични средства, според информации не е успял да влезе в САЩ и по-късно е бил забелязан в Сърбия и Хърватия, докато полските служби го издирват.

Според портала на Унгария вероятно няма да се наложи да повтаря този сценарий с Груевски.

Позицията на Груевски е значително по-сигурна от тази на полските бегълци, пише VSquare.

Докато политическото убежище може да бъде отменено, отнемането на гражданство е далеч по-трудна правна процедура. Това му осигурява ниво на защита, което го прави практически недосегаем за обещанията на Мадяр за екстрадиция.

Отнемането на гражданството би изисквало да се докаже, че то е придобито чрез измама или корупция. Във втория случай – предвид факта, че е предоставено поради "държавен интерес" – прокуратурата би трябвало да докаже участие на най-високопоставени представители на правителството на Виктор Орбан. Което, разбира се, не е невъзможно.

Груевски избяга от Северна Македония през ноември 2018 г., непосредствено преди да започне да изтърпява двегодишна присъда по делото "Танк" – осъдителна присъда за корупция, свързана с покупката на брониран луксозен "Мерцедес" на стойност 600 000 евро.

Той напусна страната през Албания, след което продължи през Черна гора и Сърбия, предполагаемо с помощта на унгарско дипломатическо превозно средство и, според тогавашни информации, с участие на унгарската външна разузнавателна служба.

След това правителството на Орбан му предостави политическо убежище.

В Македония през последния период, след падането на Виктор Орбан от власт в Унгария, отново се актуализира темата за връщането на Груевски. През април тази година премиерът Християн Мицкоски заяви, че не очаква Груевски да се върне в страната, но ако това се случи, "ще влезе в затвора".

Опозиционният СДСМ в началото на тази седмица попита премиера и министъра на правосъдието Филков дали са изпратили в Будапеща документите за екстрадиция на Груевски. Оттам също така оцениха, че Мицкоски се страхува, че завръщането на Груевски в страната ще застраши позицията му в партията.