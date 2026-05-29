Мъж, жена и дете загинаха след падане от блок в Лондон

линейка СНИМКА:PIXABAY.COM

Трима души, включително дете, загинаха след падане от висок жилищен блок в Елефант енд Касъл в южен Лондон.

Спешни служби бяха извикани пред сградата UNCLE на Чърчиард Роу в 7:29 ч. сутринта в сряда.

 Въпреки усилията за реанимацията им, те са били обявени за мъртви на място.

Най-близките им роднини са били информирани и получават подкрепа от специализирани служители.

Метрополитанската полиция съобщи, че служители на реда са пристигнали заедно с Лондонската служба за бърза помощ, Лондонската въздушна линейка и Лондонската пожарна бригада.

Полицията заяви, че смъртните случаи се третират като неочаквани и че не са съобщени други наранявания.

„Изпратихме редица ресурси на мястото на инцидента, включително екипи на линейки, парамедик в кола за бързо реагиране, служител за реагиране при инциденти и парамедици от нашия екип за реагиране в опасни зони (Hart). Изпратихме и екип по травматология в кола от лондонската въздушна линейка. Първият ни парамедик пристигна след около четири минути. За съжаление, въпреки най-добрите усилия на нашите екипи, трима души бяха обявени за мъртви на място.", заяви говорител на лондонската медицинска пред "Индипендънт".

