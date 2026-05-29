ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Василев с първи финал на двойки

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22942715 www.24chasa.bg

Мадяр: Брюксел няма идеологически очаквания от нас

688
Петер Мадяр, СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Брюксел няма идеологически очаквания от Унгария по отношение за освобождаването на средствата от Европейския съюз, а чисто и просто очаква „възможно най-добри действия“ срещу корупцията, заяви след днешната си среща в Брюксел с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен унгарският премиер Петер Мадяр, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Мадяр отбеляза, че това, което председателката на ЕК е поискала в интерес на европейските и унгарските данъкоплатци, е можело да бъде изпълнено отдавна, ако правителството на бившия премиер Виктор Орбан наистина е управлявало в интерес на унгарския народ.

Той допълни, че правителството на ПП ТИСА се застъпва за нулева толерантност към корупцията и в определени случаи ще приеме по-строги антикорупционни мерки от поисканите.

Като пример министър-председателят посочи, че правителството ще преразгледа и ще затегне системата за деклариране на имущество, като я направи проверима, добавяйки, че съответният проектозакон е готов и включва разпоредба, според която всеки, който умишлено предостави невярна информация в декларацията си за имущество, се наказва с до две години затвор.

Премиерът каза и че е представил заявление на Унгария за присъединяване към Европейската прокуратура.

Петер Мадяр, СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Милена Хаджииванова: Дай на мозъка си доказателства, не страхове (Видео)