Мадяр: Брюксел няма идеологически очаквания от нас

Брюксел няма идеологически очаквания от Унгария по отношение за освобождаването на средствата от Европейския съюз, а чисто и просто очаква „възможно най-добри действия“ срещу корупцията, заяви след днешната си среща в Брюксел с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен унгарският премиер Петер Мадяр, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Мадяр отбеляза, че това, което председателката на ЕК е поискала в интерес на европейските и унгарските данъкоплатци, е можело да бъде изпълнено отдавна, ако правителството на бившия премиер Виктор Орбан наистина е управлявало в интерес на унгарския народ.

Той допълни, че правителството на ПП ТИСА се застъпва за нулева толерантност към корупцията и в определени случаи ще приеме по-строги антикорупционни мерки от поисканите.

Като пример министър-председателят посочи, че правителството ще преразгледа и ще затегне системата за деклариране на имущество, като я направи проверима, добавяйки, че съответният проектозакон е готов и включва разпоредба, според която всеки, който умишлено предостави невярна информация в декларацията си за имущество, се наказва с до две години затвор.

Премиерът каза и че е представил заявление на Унгария за присъединяване към Европейската прокуратура.