Захарова за инцидента в Румъния: Няма никакви доказателства за руски дронове в ЕС

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че всички обвинения за руски дронове, летящи над Европа, са неоснователни и недоказани, предаде Ройтерс.

"Всички обвинения, които чуваме, особено за дронове някъде из страни от ЕС, всички те са необосновани, не е представен нито един факт, нито един материал, нито едно доказателство", каза Захарова, цитирана от БТА.

Рано тази сутрин румънската Главна инспекция за извънредни ситуации (IGSU) съобщи, че дрон е паднал върху жилищна сграда в румънския град Галац, близо до границата с Украйна, като двама души са получили леки наранявания. Според инспекцията дронът е поразил апартамент на 10-ия етаж, като е предизвикал пожар.

По-късно румънският президент Никушор Дан обяви след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, че руското консулство в Констанца се закрива и че генералният консул Андрей Косилин трябва да напусне Румъния.

Захарова заяви, че Русия трябва незабавно да предприеме ответни мерки във връзка с тези решения на Букурещ.