Сърбия: Ситуацията със сигурността в страната е под контрол

Ситуацията със сигурността в Република Сърбия е стабилна и под контрол, обяви сръбското Министерство на вътрешните работи, цитирано от РТС.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич и генералният директор на полицията Драган Василевич проведоха среща с министър-председателя на Република Сърбия Джуро Мацут, на която беше обсъдена актуалната ситуация със сигурността в страната.

На срещата бяха анализирани постигнатите от полицията резултати през предходния период, ключови предизвикателства пред сигурността, стабилността на обществения ред и спокойствие, както и оперативни планове за борба с организираната престъпност, се казва в съобщение на вътрешното ведомство.

Особено подчертана беше важността на непрекъснатата координация на всички служби за сигурност за запазване на стабилността и защита на гражданите.

Срещата днес се състоя в контекста на нашумелият случай „Сеняк", който е един от най-големите корупционни и криминални скандали в Сърбия от средата на май 2026 г. , съобщи БТА.

Той доведе до ареста и уволнението на дългогодишния и влиятелен шеф на Белградската полиция Веселин Милич, разкривайки дълбоки връзки между висши полицейски служители и организираната престъпност.

Милич организира и посредничи за среща в ресторант „27" в елитния белградски квартал Сеняк с цел да се „изгладят различията" и да се помирят две враждуващи фигури от подземния свят - Александър Нешович - Бая (52 г.), свързван с известния в миналото „Новобелградски клан" на Деян Стоянович-Кека и криминално проявен мъж с прякор Боске. Милич лично се обажда на Нешович, кани го в ресторанта и изрично го сугестира да дойде без личната си охрана. При словесна свада в ресторанта Боске изважда оръжие и застрелва Нешович на място пред очите на шефа на полицията. Вместо да арестуват стрелеца, Веселин Милич и неговите лични охранители помагат на извършителя да изнесат тялото на жертвата от ресторанта и да прикрият следите. Трупът на Нешович бе открит във варел, закопан на територията на община Инджия на около 60 км от Белград.