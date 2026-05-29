Иран към САЩ: Не вярваме на гаранции, а на действия

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф Снимка: Екс/ @MarioNawfal

Иран заяви, че с нетърпение очаква САЩ да пристъпят от думи към действия, след като по-рано представители на Белия дом казаха, че президентът Доналд Тръмп обмисля първоначално двустранно споразумение за удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Позицията, изразена от водещия ирански преговарящ Мохамед Багер Калибаф, са в съзвучие с предишни предизвикателни изказвания от страна на Иран.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс вчера заяви, че САЩ и Иран са постигнали "значителен напредък" към сключването на споразумение, но добави, че президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. "В момента преговаряме по някои формулировки. Постигнахме значителен напредък", каза Ванс пред журналисти.

Според четирима източници готвеното споразумение предвижда удължаване на влязлото в началото на април примирие с още 60 дни. Освен това се очаква да се подновят доставките на петрол и втечнен газ през Ормузкия проток, като през това време преговарящите трябва да се справят с останалите сложни въпроси, като например иранската ядрена програма.

Иранската новинарска агенция Тасним отново съобщи, че все още няма окончателен текст и че през последните дни готвеното споразумение е претърпяло промени.

"Ние не се доверяваме на гаранции и думи, единственият ни критерий са действията. Няма да предприемем никакви действия, преди другата страна да се задейства", написа Галибаф в социалните мрежи. "Победителят от всяко споразумение ще е този, който е подготвен по-добре за война след това", добави главният ирански преговарящ.

