4 минути не били достатъчни на румънските власти да свалят руския дрон камикадзе (Обзор)

Букурещ обсъжда активиране на член 4 на НАТО

Липса на достатъчно време за реакция и правни ограничения са причината Румъния да не свали руския дрон, който се разби в жилищна сграда в Галац рано в петък.

Това съобщиха от военното министерство на северната ни съседка.

“Първото ограничение, което имаме, е правно,

а именно фактът, че не можем да стреляме по начин, който да засегне въздушното пространство на съседна държава”, обясни ген. Георге Максим. И допълни, че за да се атакува въздушна цел, е необходимо определено време, а “четирите минути, с които разполагахме, не бяха достатъчни”. При инцидента двама души бяха леко ранени и откарани в болница, а редица други бяха евакуирани.

Румънските наземни ПВО системи са остарели, а Максим отбеляза, че те са правени преди войната в Украйна: “Стремим се да ги подобрим, а в механизма SAFE са предвидени две такива системи”.

Запитан дали интересите на Украйна са по-важни от собствената отбрана, генералът отговори: “Мога само да ви кажа, че аз и всички мои подчинени действаме в рамките на ограниченията и законовите разпоредби на Румъния”.

Президентът Никушор Дан, който в петък спешно свика съвета за национална отбрана, определи инцидента като “най-сериозния в страната ни от началото на войната в Украйна”. Той обяви, че руският консул в Констанца Андрей Косилин е вече персона нон грата, както и че цялото консулство ще бъде затворено. Дан порица някои румънски политици и общественици за “безотговорността им”, изразяваща се в опитите им да оневинят Москва за инцидента. И допълни: “Сега румънските граждани могат да видят кой е прозападен и кой имитира”.

Румънският президент разкри и подробности за самия дрон - става дума за руския “Геран-2”. На практика това са добре познатите дронове камикадзе

“Шахед-136” на Иран,

но с руското си обозначение. Дан подчерта, че властите имат информация за траекторията на дрона, откъде е минал през Украйна и откъде е влязъл в Румъния. Президентът отбеляза, че първоначално е имало цял рояк от дронове - 43 на брой, но само един е стигнал до Румъния.

Украинският му колега Володимир Зеленски остро осъди инцидента и подчерта, че Киев е готов да помогне по всякакъв начин. Зеленски обясни, че в ранните часове на петък руснаците целенасочено са ударили Одеса, който граничи с Румъния.

Остри реакции имаше и от страните от ЕС, а шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви, че Брюксел започва да изготвя 21-ия пакет от санкции срещу Русия.

В писмо до Никушор Дан президентът ни Илияна Йотова

изрази съпричастност

с народа на Румъния. “Като съюзник в НАТО и член на ЕС България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани”, пише Йотова. По думите ѝ инцидентът в Галац и заявките за ескалация на войната в Украйна са опасни за мира и стабилността както на Черноморския регион, така и на целия континент.

От българското външно министерство също обявиха пълна солидарност с Румъния, като отбелязаха: “България категорично осъжда инцидента в Галац, причинен от руски въоръжен дрон. Подобни безотговорни действия, застрашаващи европейската сигурност, са недопустими”.

България също е гранична на войната страна и е възможно дронове от Украйна да долетят до наша територия. Разстоянието обаче е много по-голямо и ще има време за реакция както на нашата противовъздушна отбрана, така и на съюзническия щит, който е разположен в Румъния. Досега у нас са намирани единствено изхвърлени от морето останки от дронове.

Пълна подкрепа за Букурещ дойде и от НАТО, като генералният секретар Марк Рюте заяви, че алиансът е

“готов да защити всеки сантиметър”

от своята територия. И посочи, че “безразсъдното поведение на Русия е опасност за всички нас”. Наред с това румънската външна министърка Оана Цою обяви, че член 4 на НАТО е “инструмент, който Румъния може да използва”.

Член 4 дава право на страна от алианса да даде старт на официални обсъждания сред съюзниците относно заплахи за нейната сигурност. Прилагането на член 4 не задължава НАТО да предприеме военни действия, но е задължителна стъпка към вземането на решение за евентуално прилагане на член 5.

Често се приема, че член 5 непременно се отнася до военни действия, но договорът за НАТО гласи, че членовете ще “окажат помощ” на страната, която е била атакувана - това може да значи и икономическа или политическа помощ, пише “Ню Йорк Таймс”.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че обвиненията срещу Москва са неоснователни, тъй като няма “никакви доказателства” за руски дронове в ЕС. И допълни, че Русия ще отговори “светкавично и безмилостно” на това, че Букурещ обяви за персона нон грата руския консул в Констанца.