Полша задържа предполагаем руски шпионин в оръжейната индустрия

Владислав Кошиняк-Камиш КАДЪР: Екс/@KosiniakKamysz

Полските власти са задържали служител на Полската оръжейна група (Polska Grupa Zbrojeniowa) по подозрение в шпионаж в полза на чужда държава, заяви днес министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, предаде Ройтерс.

Полша твърди, че ролята ѝ като логистичен център за военни и други доставки за Украйна я е превърнала в мишена за руски шпиони, които се опитват да събират информация за подкрепата на Киев в отблъскването на руската инвазия, както и да извършват саботажни действия.

„На 27 май  отделът по военните въпроси задържа гражданин на Полша, служител в едно от предприятията на ПОГ, по подозрение в шпионаж в полза на чужда държава", написа Кошиняк-Камиш в социалната платформа "Ек"с.

„Окръжният съд в Познан постанови на 29 май тази година налагането на мярка за неотклонение временно задържане за срок от 3 месеца", добави той, цитиран от БТА.

