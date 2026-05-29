Тръмп: Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие

Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие или бомба. Ормузкият проток трябва да бъде незабавно отворен, без такси и за неограничен трафик в двете посоки, заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа „Трут соушъл".

Той добави, че Иран също така трябва незабавно да премахне „всички останали мини", които по думите му няма да са много, тъй като САЩ вече са премахнали много от тях.

„Корабите, блокирани в протока от нашата невероятна и безпрецедентна военноморска блокада, която сега ще бъде вдигната, могат да започнат процеса на „връщане у дома"! Кажете ЗДРАВЕЙТЕ на своите съпруги, съпрузи, родители и семейства от мен, вашия любим президент!", написа още Тръмп, цитиран от БТА.

Според американския президент обогатения ядрен материал, който той често нарича „ядрен прах" и който според него „е затрупан дълбоко под земята под на практика срутили се планини в следствие на нашата мощна атака с бомбардировачи Б2 преди 11 месеца", ще бъде изкопан от САЩ в тясно сътрудничество с Ислямската република и Международната агенция за атомна енергия, и ще бъде „УНИЩОЖЕН". Тръмп добави, че САЩ, „заедно с Китай, са единствената страна, разполагаща със способностите да направи това.

„Няма да има разплащания на пари до ново нареждане. Бяха договорени и други въпроси, значително по-маловажни. Сега ще имам среща в Оперативната зала, за да взема окончателно решение", заяви в заключение Тръмп.