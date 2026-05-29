Осъдиха главния монах на манастир Шаолин на 24 години затвор

Бившият ръководител на китайския манастир Шаолин, смятан за родното място на бойното изкуство кунг-фу, бе осъден на 24 години затвор и глоба от 3,5 милиона юана (517 000 щатски долара) за престъпления, включващи присвояване и подкуп, предаде Ройтерс, като се позова на китайски държавни медии.

Срещу 60-годишния будистки монах Шъ Юнсин бяха повдигнати обвинения през март тази година, след като през юли миналата година срещу него започна разследване, пише БТА.

Съд в централната китайска провинция Хънан постанови присъдата, като посочи в мотивите си, че Шъ е злоупотребил с позицията си в манастира Шаолин, за да присвоява и да отклонява средства, както и да приема и дава подкупи на обща стойност около 300 милиона юана в рамките на почти три десетилетия.

Шъ се призна за виновен и каза пред съда, че няма да обжалва присъдата, съобщиха китайски държавни медии.

Манастирът Шаолин миналия юли съобщи, че срещу игумена му е образувано разследване от няколко правоприлагащи агенции по подозрения за престъпления, включващи присвояване и нарушаване на будистките канони чрез поддържане на неуместни връзки с множество жени за дълъг период от време.

Монашеското свидетелство на Шъ беше незабавно отнето от Китайската будистка асоциация след началото на разследването. В отговор на новините за присъдата на Шъ в изявление на асоциацията от днес се казва, че „той сам си е виновен“.

Шъ, който носи името Лю Инчън, преди да се замонаши през 1981 г., ръководи храма Шаолин от 1987 г. и става негов ръководител през 1999 година.