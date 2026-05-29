Канадец призна, че помогнал на 14 души да се самоубият, пращал по пощата смъртоносни вещества

60-годишният канадец Кенет Лоу се призна за виновен по 14 обвинения за подпомагане и насърчаване на самоубийство, след като в продължение на години е изпращал по пощата смъртоносни вещества на хора от десетки държави по света.

Лоу се яви в съд в Нюмаркет, провинция Онтарио, където призна вината си по обвиненията, след като прокуратурата се съгласи да оттегли 14 обвинения за убийство. Очаква се присъдата му да бъде произнесена през септември, пише "Гардиън".

По време на заседанието обвиняемият потвърди, че е съдействал за смъртта на 14 души на възраст между 16 и 36 години в Онтарио. Той също така призна, че е изпратил веществата, довели до смъртта на още 79 души във Великобритания.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и насочи вниманието към трудностите при контрола върху онлайн платформи, които популяризират самоубийства и разпространяват смъртоносни вещества. Близки на жертвите във Великобритания отново настояха за независимо обществено разследване.

Според прокуратурата Лоу е изпращал т.нар. „комплекти за самоубийство" в над 40 държави и територии, като най-много пратки са били доставени във Великобритания и САЩ. Бившият инженер и готвач е управлявал няколко интернет сайта, чрез които е продавал токсични химикали на уязвими хора. За да прикрие дейността си, предлагал и други продукти, включително люти сосове, представяйки се за търговец на хранителни стоки.

Разследването установява, че преди закриването на сайтовете си Лоу е изпратил 1209 пакета до получатели в 41 държави. Властите твърдят, че освен смъртоносни вещества той е предоставял подробни инструкции за употребата им.

Сред доказателствата по делото са описани редица трагични случаи. Някои от жертвите са били открити от родителите си, а други са потърсили помощ непосредствено след приемането на веществата. В един от случаите мъж се обадил на спешния телефон, молейки за медицинска помощ, след което починал в болница. Друг човек дори направил дарение за спасителните екипи предварително, осъзнавайки каква травма ще преживеят при откриването на тялото му.

Разследване на британската Национална агенция за борба с престъпността установява, че 286 души във Великобритания са получили пратки от Лоу, като впоследствие 112 от тях са починали. По силата на споразумение между британските и канадските власти съдът в Канада ще вземе предвид и тези случаи при определянето на наказанието.

Първоначално срещу Лоу бяха повдигнати обвинения за убийство, което можеше да превърне процеса в едно от най-мащабните наказателни дела в историята на Онтарио. След съдебни решения, поставящи под съмнение възможността подобни действия да бъдат квалифицирани като убийство, прокуратурата промени обвиненията на подпомагане на самоубийство.

Канадското законодателство предвижда до 14 години затвор за всеки, който насърчава или подпомага друго лице да сложи край на живота си. Юристи и наблюдатели смятат, че предвид мащаба на дейността му Кенет Лоу вероятно ще получи тежка присъда.

Изслушването на близките на жертвите и произнасянето на присъдата са насрочени за септември.