Путин: Никой не може да каже, че дронът в Румъния е руски без експертиза

Владимир Путин Снимка: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин днес изрази съмнение, че дронът, попаднал в жилищна сграда в Румъния, е бил в крайна сметка руски и предположи, че всъщност става дума за украински безпилотен летателен апарат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин заяви пред репортери, че е научил за инцидента малко преди това. Той предложи отломките от апарата да бъдат предадени на Русия, за да може Москва сама да проведе собствено независимо разследване.

Никой не може да говори за произхода на дрона, докато не се направи експертиза на отломките, каза Путин в отговор на въпрос на ТАСС във връзка с инцидента.

"Кой в Румъния говори за това, че дронът е руски? Госпожа Фон дер Лайен не е била в Румъния, не е изследвала останките от този дрон, никой не може да каже какъв е произходът на този или друг летателен апарат, докато не се извърши експертиза", подчерта руският президент.

