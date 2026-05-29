Мадяр иска Киев да изпълни 11 искания за унгарското малцинство преди срещата със Зеленски

Унгария смята, че всичките 11 точки, посочени в предложението ѝ към Украйна за решаване на проблемите, свързани с унгарското малцинство, живеещо компактно в пограничните зони на нейната западна Закарпатска област, трябва да бъдат изпълнени, за да се отвори „нова глава“ в двустранните отношения, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви това днес на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Брюксел.

Мадяр заяви, че е информирал Фон дер Лайен, че вече се водят преговори с украинската страна. Той подчерта, че за Унгария е важно да получи гаранции за около 100 000-те етнически унгарци, живеещи в Украйна, особено по отношение на възможността им да използват родния си език в училищата, културните дейности и публичната администрация.

Мадяр припомни предложението от 11 точки на Будапеща към Украйна за справяне с проблемите, свързани с правата на националното ѝ малцинство.

Той допълни, че Унгария би искала украинската страна да се съгласи с тях, добавяйки, че правата на малцинствата са част от универсалните човешки права в цяла Европа.

Мадяр подчерта, че хората, живеещи в населени места, където техният език преобладава, трябва да могат да го използват свободно, независимо дали са ученици в началното училище или кметове.

Той отбеляза, че вече са се провели няколко кръга технически дискусии с украинската страна и изрази надежда, че всичките 11 точки ще бъдат разгледани и че ще бъдат направени необходимите промени в украинското законодателство.

Мадяр добави, че след това външните министри на двете страни трябва да се срещнат.

Той допълни, че би бил много доволен, ако след тези технически срещи се срещне с президента Володимир Зеленски в унгароезичните райони на Украйна и да отвори наистина нова глава в двустранните отношения.

Той също така заяви, че споровете между съседните държави са нормално явление, наблюдавано и в отношенията с други държави.

Същевременно според Мадяр преговорите между Европейската комисия и унгарското правителство за размразяване на средствата от ЕС за Унгария не са свързани с процеса на присъединяване на Украйна към ЕС.