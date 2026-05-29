Трима тайконавти от „Шънчжоу-21“ се завърнаха успешно на Земята

Трима тайконавти от китайската мисия „Шънчжоу-21“ („Вълшебният кораб“) се завърнаха успешно на Земята след седеммесечна мисия в космоса, предаде ДПА. Капсулата им се приземи в пустинята Гоби в северозападната част на Китай.

Според официални данни Чжан Лу, У Фей и Чжан Хунчжан са прекарали повече от 200 дни в орбита, поставяйки рекорд за най-дълга мисия на китайски астронавтски екипаж досега.

Преди завръщането си тримата тайконавти – както се наричат китайските астронавти – предадоха управлението на космическата станция „Тиангун“ („Небесен дворец“) на екипажа на мисията „Шънчжоу-23“, пише БТА.

Според Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA) тайконавката Ли Цзяин е първият представител на специалния административен район Хонконг, който участва в космическа мисия. Тя е част от новия екипаж заедно с тайконавтите Чжу Янчжу и Чжан Чжиюан.

За първи път един от членовете на новия екипаж ще остане на борда на станцията около година вместо обичайните шест месеца. Кой ще бъде избран за удължената мисия ще стане ясно по време на престоя в орбита.

С по-дългия престой Китай цели да проучи влиянието на продължителните космически мисии върху човешкото тяло.

Забавянето между мисиите „Шънчжоу-21“ и „Шънчжоу-23“ е свързано с инцидент, станал преди предаването на екипажа през ноември. Космически отпадъци са повредили капсулата за завръщане на „Шънчжоу-20“. Заради това екипажът на „Шънчжоу-21“ е трябвало да предостави своята капсула за завръщането на астронавтите.

Съгласно аварийния план контролният център е изстрелял без екипаж космическия кораб „Шънчжоу-22“, планиран първоначално за по-късен етап. Екипажът на „Шънчжоу-21“ се е завърнал именно с него, а повредената капсула впоследствие е кацнала на Земята без хора на борда.