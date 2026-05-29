Иран: Коментарите на Тръмп за евентуална сделка са смесица от истина и лъжа

Иран разглежда коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможно споразумение с Техеран като „смесица от истина и лъжа“ - както по отношение на Ормузкия проток, така и на иранската ядрена програма, предаде иранската осведомителна агенция Фарс, позовавайки се на информирани източници.

"Тръмп заяви, че Иран е длъжен да отвори Ормузкия проток без такси, докато такава клауза не фигурира в текста на споразумението", казват тези източници, цитирани и от Франс прес. В него не присъства и въпросът за унищожаването на иранските ядрени материали, допълват те.

Техеран настоява също за "незабавното изплащане на 12 милиарда долара замразени ирански авоари" и казва, че "докато изплащането не бъде извършено, Иран няма да премине към следващия етап от преговорите", обясняват източниците, подчертавайки, че изпитват "пълно недоверие към САЩ".

И накрая, по отношение на Ливан те повтарят искането на Иран за "пълно прекратяване на огъня, в съответствие с исканията на "Хизбула", и предупреждават, "че всяко нарушаване на ангажиментите ще предизвика незабавни ответни действия".

Подготвяният меморандум за разбирателство между Иран и САЩ все още се намира в последните етапи на ратификация в Иран и към момента не е взето окончателно решение, казват източниците, цитирани от Ройтерс и БТА.