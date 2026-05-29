Иран: Не водим преговори по ядрения въпрос

Иран заяви днес, че ядрената тема не е включена в меморандума за разбирателство, който в момента се обсъжда със САЩ, в отговор на противоречивите изявления на Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„На този етап наш приоритет е да се сложи край на войната и няма преговори по ядрената тема“, заяви говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи пред държавната телевизия.

По-рано президентът на САЩ обяви, че е на път към ситуационната зала на Белия дом и се подготвя да вземе „окончателно решение“ относно възможно споразумение, като предположи, че Иран се е съгласил да унищожи запасите си от силно обогатен уран.